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Регион
Опубликовано 4 октября, 08:46

ПВО работала сразу над 12 округами: Ночью под Калугой уничтожили 28 БПЛА

Губернатор Шапша: Над Калужской областью за вечер и ночь уничтожили 28 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Калужской областью вечером 3 октября и минувшей ночью. Воздушные цели перехватили сразу над 12 муниципальными округами, а также возле Калуги и Обнинска. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 28 БПЛА», — указал глава области.

Беспилотники были сбиты над Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Износковским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Сухиничским, Ульяновским, Хвастовичским и Юхновским округами.

Кроме того, средства противовоздушной обороны работали на окраинах Калуги и Обнинска. На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным региональных властей, люди не пострадали, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 18 БПЛА над Калужской областью за одну ночь. Тогда беспилотники перехватили над девятью муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска; по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Владимир Озеров
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