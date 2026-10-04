ПВО работала сразу над 12 округами: Ночью под Калугой уничтожили 28 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Калужской областью вечером 3 октября и минувшей ночью. Воздушные цели перехватили сразу над 12 муниципальными округами, а также возле Калуги и Обнинска. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 28 БПЛА», — указал глава области.

Беспилотники были сбиты над Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Износковским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Сухиничским, Ульяновским, Хвастовичским и Юхновским округами.

Кроме того, средства противовоздушной обороны работали на окраинах Калуги и Обнинска. На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным региональных властей, люди не пострадали, разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 18 БПЛА над Калужской областью за одну ночь. Тогда беспилотники перехватили над девятью муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска; по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.