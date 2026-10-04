В зоне СВО ликвидировали веган-феминистку из ВСУ Иванну Куценко

На СВО ликвидирована 33-летняя украинская военнослужащая, веган-феминистка Иванна Куценко с позывным Гайка. Об этом сообщили волонтёрская сеть «Коллективы солидарности» и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

По сообщению университета, Куценко погибла в ночь на 1 октября при артиллерийском обстреле. Она служила боевым медиком в морской пехоте и отправилась на позиции для смены других военнослужащих.

К украинской армии Куценко присоединилась добровольно в сентябре 2024 года. Ради службы она взяла академический отпуск: на тот момент училась на третьем курсе по специальности «Специальное образование. Коррекционная психопедагогика».

До армии Куценко занималась общественной деятельностью и стала соучредительницей феминистской организации «Билкис». В «Коллективах солидарности» её описывали как анархистку, феминистку и веганку. Она также участвовала в проектах помощи бездомным и малоимущим.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР ликвидировали помощника начальника службы авиации и ПВО 88-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Штокалюка. По данным российских силовых структур, он погиб 29 сентября в результате авиаудара.