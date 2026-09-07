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Регион
Опубликовано 7 сентября, 17:33

ПВО России за день сбила 32 украинских беспилотника

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО сбивали БПЛА в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем и Крымом, а также над Чёрным морем. В Минобороны уточнили, что все сбитые аппараты относились к самолётному типу.

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Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё двое пострадали в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. В Борисовском округе возле села Октябрьская Готня FPV-дрон ударил по автомобилю. Находившиеся в машине мужчина и женщина получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Ещё одна атака произошла в районе села Солоти Валуйского округа. Там беспилотник поразил объект транспортной инфраструктуры, ранения получили двое мужчин.

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Наталья Демьянова
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