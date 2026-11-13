ПВО России за неделю сбила более шести тысяч БПЛА и четыре ракеты Rusty Dagger
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 6177 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, были перехвачены четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно недельной сводке военного ведомства, расчёты ПВО также уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Помимо этого, по данным Минобороны, за семь дней были сбиты 18 управляемых авиационных бомб.
Rusty Dagger — американская крылатая ракета, разработанная компанией Zone 5 Technologies в рамках программы Extended Range Attack Munition (ERAM). Она предназначена для нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска за неделю взяли под контроль пять населённых пунктов в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, подразделения ВС России установили контроль над Никольским в Сумской области, Котовкой в Харьковской области, Шиловкой в ДНР, а также Васильковым и Воскресенкой в Запорожской области.