Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 6177 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, были перехвачены четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно недельной сводке военного ведомства, расчёты ПВО также уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, по данным Минобороны, за семь дней были сбиты 18 управляемых авиационных бомб.

Rusty Dagger — американская крылатая ракета, разработанная компанией Zone 5 Technologies в рамках программы Extended Range Attack Munition (ERAM). Она предназначена для нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях.