Российские войска за неделю установили контроль над пятью населёнными пунктами в зоне специальной военной операции. Последним стало село Котовка в Харьковской области, занятое накануне. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в течение недели взяли под контроль Никольское в Сумской области. Кроме того, 12 ноября российские военные заняли Котовку в Харьковской области.

На Донецком направлении бойцы группировки «Центр», как утверждают в министерстве, установили контроль над селом Шиловка в ДНР.

Ещё два населённых пункта перешли под контроль российских войск в Запорожской области. Речь идёт о Васильковом и Воскресенке, которые, согласно сводке, заняли подразделения группировки «Восток».

Таким образом, из пяти населённых пунктов два находятся в Запорожской области, ещё два — в Харьковской и Сумской областях и один — в ДНР. В Минобороны подчеркнули, что наступательные действия российских подразделений на этих направлениях продолжаются.