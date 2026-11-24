ПВО России за сутки сбила 1047 украинских беспилотников в зоне СВО
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 1 047 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, все сбитые аппараты относились к беспилотным летательным аппаратам самолётного типа. Общее число перехваченных и уничтоженных дронов за 24 часа превысило тысячу единиц.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили самую массовую атаку беспилотников с начала специальной военной операции, если судить по суточному числу сбитых целей. За минувшие 24 часа военные уничтожили 2049 украинских дронов самолётного типа.
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