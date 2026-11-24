Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 1 047 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, все сбитые аппараты относились к беспилотным летательным аппаратам самолётного типа. Общее число перехваченных и уничтоженных дронов за 24 часа превысило тысячу единиц.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили самую массовую атаку беспилотников с начала специальной военной операции, если судить по суточному числу сбитых целей. За минувшие 24 часа военные уничтожили 2049 украинских дронов самолётного типа.