ПВО России за сутки сбила 231 украинский беспилотник в зоне СВО
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 231 украинский беспилотник самолётного типа. Такие данные 14 ноября привело Министерство обороны РФ.
По информации военного ведомства, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов достигло 287 451.
В Минобороны также представили обновлённую статистику потерь украинской военной техники. Согласно сводке, с начала боевых действий уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.
Кроме того, ведомство отчиталось об уничтожении 31 641 танка и другой боевой бронированной машины, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 927 артиллерийских орудий и миномётов, а также 77 177 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские средства ПВО сбили 6177 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, за тот же период были перехвачены четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger, четыре ракеты «Нептун», четыре снаряда HIMARS и 18 управляемых авиационных бомб.