Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 231 украинский беспилотник самолётного типа. Такие данные 14 ноября привело Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов достигло 287 451.

В Минобороны также представили обновлённую статистику потерь украинской военной техники. Согласно сводке, с начала боевых действий уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, ведомство отчиталось об уничтожении 31 641 танка и другой боевой бронированной машины, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 927 артиллерийских орудий и миномётов, а также 77 177 единиц специальной военной автомобильной техники.