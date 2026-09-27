ПВО России за сутки сбила 505 дронов и 4 авиабомбы ВСУ

За минувшие сутки российская противовоздушная оборона уничтожила 505 украинских беспилотников, четыре управляемые авиабомбы и один снаряд американской системы HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о дронах самолётного типа.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в тексте.

До этого Вооружённые силы РФ нанесли удары по двум объектам логистической инфраструктуры в Одесской области. Согласно заявлению Минобороны, на этих базах складировалась и распределялась военная продукция, поступавшая из стран Европы.