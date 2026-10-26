ПВО России за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 581 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow и 581 украинский беспилотник самолётного типа. Такие данные 26 октября привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Помимо ракет и дронов, расчёты ПВО, по информации ведомства, уничтожили две управляемые авиационные бомбы.

Военное ведомство также обновило общую статистику уничтоженной техники ВСУ с начала специальной военной операции. По его подсчётам, число выведенных из строя беспилотников достигло 271 778 единиц.

Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении 674 самолётов, 284 вертолётов и 672 зенитных ракетных комплексов. В общей статистике также значатся 31 406 танков и других боевых бронированных машин. По данным ведомства, с начала боевых действий российские военные уничтожили 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 815 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 658 единиц специальной военной автомобильной техники.