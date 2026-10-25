Силы ПВО России за сутки уничтожили 1072 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотника самолётного типа. Такие данные 25 октября привели в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны также обновили общую статистику уничтоженной украинской техники с начала специальной военной операции. По данным ведомства, количество выведенных из строя беспилотников достигло 271 197 единиц.

Помимо дронов, российские военные отчитались об уничтожении 674 самолётов, 284 вертолётов и 672 зенитных ракетных комплексов. В сводке также указаны 31 400 танков и других боевых бронированных машин.

Согласно подсчётам Минобороны, за всё время боевых действий уничтожены 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 813 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 559 единиц специальной военной автомобильной техники.