Силы ПВО России за сутки уничтожили 1072 дрона ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотника самолётного типа. Такие данные 25 октября привели в Министерстве обороны РФ.
В Минобороны также обновили общую статистику уничтоженной украинской техники с начала специальной военной операции. По данным ведомства, количество выведенных из строя беспилотников достигло 271 197 единиц.
Помимо дронов, российские военные отчитались об уничтожении 674 самолётов, 284 вертолётов и 672 зенитных ракетных комплексов. В сводке также указаны 31 400 танков и других боевых бронированных машин.
Согласно подсчётам Минобороны, за всё время боевых действий уничтожены 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 813 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 559 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал, что 24 октября российские средства ПВО за сутки сбили 1297 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, тогда же были перехвачены французская крылатая ракета SCALP и четыре ракеты «Нептун». Общее количество уничтоженных с начала СВО беспилотников на тот момент оценивалось ведомством в 270 125 единиц.