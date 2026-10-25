В Ростовской области за ночь сбили более 50 беспилотников

Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили более 50 украинских беспилотников. Воздушную атаку отражали сразу в пяти районах, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском, Чертковском и Шолоховском районах. Все перечисленные территории расположены на севере Ростовской области.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке украинских беспилотников на центр Белгорода. В результате удара погиб один мирный житель, ещё 10 человек получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи. Значительные повреждения получили жилые дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты.