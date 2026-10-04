ПВО сбила 14 украинских БПЛА над Орловской областью за ночь
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Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 14 украинских беспилотников над Орловской областью. Люди не пострадали, повреждений на земле также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».
«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 14 вражеских БПЛА», — написал глава региона.
После отражения атаки на местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты обследуют территории и контролируют обстановку.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 32 БПЛА над Орловской областью. Тогда после атаки получили повреждения три частных домовладения, при этом никто из жителей не пострадал.
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