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Регион
Опубликовано 4 октября, 08:56

ПВО сбила 14 украинских БПЛА над Орловской областью за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 14 украинских беспилотников над Орловской областью. Люди не пострадали, повреждений на земле также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 14 вражеских БПЛА», — написал глава региона.

После отражения атаки на местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты обследуют территории и контролируют обстановку.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 32 БПЛА над Орловской областью. Тогда после атаки получили повреждения три частных домовладения, при этом никто из жителей не пострадал.

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Владимир Озеров
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