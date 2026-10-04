ПВО сбила 14 украинских БПЛА над Орловской областью за ночь

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 14 украинских беспилотников над Орловской областью. Люди не пострадали, повреждений на земле также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 14 вражеских БПЛА», — написал глава региона.

После отражения атаки на местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты обследуют территории и контролируют обстановку.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 32 БПЛА над Орловской областью. Тогда после атаки получили повреждения три частных домовладения, при этом никто из жителей не пострадал.