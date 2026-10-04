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Опубликовано 4 октября, 15:52

ПВО сбила 28 беспилотников над Майкопом и пригородом, повреждены дома

Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов

Силы ПВО в ночь на 4 октября перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Майкопом и его пригородом. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Минувшей ночью в Майкопе и пригороде была отражена атака вражеских БПЛА — силами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА», — написал он.

По словам Кумпилова, обошлось без погибших и пострадавших. При этом в нескольких частных домовладениях повреждены кровля и остекление.

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Ранее Life.ru сообщал, что за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 559 беспилотников над регионами страны. Дроны сбивали над центральными и южными регионами России, а также над Чёрным и Азовским морями.

Больше новостей о происшествиях, атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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