ПВО сбила 28 беспилотников над Майкопом и пригородом, повреждены дома

Силы ПВО в ночь на 4 октября перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Майкопом и его пригородом. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Минувшей ночью в Майкопе и пригороде была отражена атака вражеских БПЛА — силами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА», — написал он.

По словам Кумпилова, обошлось без погибших и пострадавших. При этом в нескольких частных домовладениях повреждены кровля и остекление.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 559 беспилотников над регионами страны. Дроны сбивали над центральными и южными регионами России, а также над Чёрным и Азовским морями.