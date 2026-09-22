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Опубликовано 22 сентября, 03:45

ПВО сбила 28 украинских дронов над Воронежской областью за ночь 22 сентября

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 28 украинских беспилотников над Воронежской областью. В результате падения обломков в Воронеже повреждён дачный дом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём канале в «Максе».

По его словам, дежурные силы ПВО работали в небе над Воронежем и 14 районами области.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

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Ранее ПВО уничтожила 32 БПЛА над Орловской областью, повреждены три частных дома. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на местах происшествий работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

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Юния Ларсон
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