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Регион
Опубликовано 12 сентября, 04:29

ПВО сбила 38 дронов ВСУ над Воронежем и районами области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

В небе над Воронежем и пятью районами области силы ПВО обнаружили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями оперативных служб. Позднее власти объявили об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Самарской области зафиксировали атаки беспилотников этой ночью. В одном из случаев губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о повреждениях гражданских объектов после удара БПЛА, при этом оперативные службы продолжили работу на местах.

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Виталий Приходько
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