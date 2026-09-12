ПВО сбила 38 дронов ВСУ над Воронежем и районами области

В небе над Воронежем и пятью районами области силы ПВО обнаружили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями оперативных служб. Позднее власти объявили об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что в Самарской области зафиксировали атаки беспилотников этой ночью. В одном из случаев губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о повреждениях гражданских объектов после удара БПЛА, при этом оперативные службы продолжили работу на местах.