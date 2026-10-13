ПВО сбила десять дронов на подлёте к Москве с полуночи 13 октября

С начала суток 13 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал мэр.

О возможных последствиях на земле и других деталях налёта пока официальных сообщений не было. Эксперты продолжают выяснять подробности.

Как писал Life.ru, за предыдущий вечер число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 25. Всего за сутки 12 октября силы ПВО уничтожили на подступах к столице 41 дрон ВСУ.