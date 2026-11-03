Системы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены 18 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 00:46 3 ноября.

Ранее сообщалось, что вечером 2 ноября силы ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА.

Тем временем в московских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за сообщений о беспилотниках. Шереметьево продолжает обслуживать воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами, а во Внуково временно ограничили приём и отправку самолётов. Особый порядок работы воздушных гаваней необходим для обеспечения безопасности полётов.