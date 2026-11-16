ПВО сбила уже 82 БПЛА, пытавшихся атаковать столицу
Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников, летевших на Москву
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Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 11 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«11 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере Max.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Московский регион в ночь на 16 ноября. По словам Сергея Собянина, с 17:00 15 ноября до 08:00 16 ноября в сторону столичного региона направлялись около 600 дронов. Большинство из них, по данным мэра, уничтожили на дальних рубежах, а 191 беспилотник нейтрализовали на подлёте к Москве.
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