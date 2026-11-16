ПВО уничтожила уже 55 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Собянин сообщил об уничтожении ещё 20 БПЛА, летевших на Москву
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Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили ещё 20 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал градоначальник.
Напомним, вечером 16 ноября ВСУ вновь предприняли попытку атаковать Москву. Уже уничтожены 55 БПЛА.