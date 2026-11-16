Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на Москву
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Вечером 16 ноября ВСУ предприняли попытку новой атаки на Москву. Количество сбитых неприятельских аппаратов на момент публикации материала достигает 35 штук.
Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 20 украинских беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.