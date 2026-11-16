Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Вечером 16 ноября ВСУ предприняли попытку новой атаки на Москву. Количество сбитых неприятельских аппаратов на момент публикации материала достигает 35 штук.