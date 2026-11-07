В ночь на 7 ноября украинская ПВО, по данным УНИАН, сбила четыре баллистические и квазибаллистические ракеты. Всего, по оценке собеседника агентства, их было около 32.

Агентство сослалось на источник, близкий к главе офиса Кириллу Буданову*. В предварительной сводке Воздушные силы ВСУ сообщили, что к 09:00 были сбиты или подавлены четыре ракеты и 149 беспилотников.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин сейчас не может передать Украине дополнительные комплексы Patriot из собственных запасов. По его словам, быстро восполнить их не удастся, а новые поставки ослабят оборону ФРГ.

В начале ноября Нидерланды начали обсуждать с союзниками, как ускорить поставки перехватчиков для Patriot. Речь идёт о возможной продаже Украине 500 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на 2,1 млрд долларов. Вашингтон одобрил потенциальную сделку 30 октября, сроки передачи боеприпасов пока не определены.

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