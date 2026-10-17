ПВО Украины вновь не сбила ни одной баллистической ракеты во время удара ВС РФ
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Украинская противовоздушная оборона не отчиталась об уничтожении ни одной баллистической или авиационной ракеты во время ночного удара российских войск. Соответствующие сведения отсутствуют в опубликованной сводке Воздушных сил ВСУ.
Согласно данным украинского командования, при атаке применялись ракеты «Искандер-М»/KN-23, крылатые боеприпасы воздушного базирования Х-22/Х-32, а также четыре «Калибра». Таким образом, российские силы задействовали сразу несколько разновидностей ракетного вооружения.
При этом точное число выпущенных баллистических и авиационных ракет осталось неизвестным. Украинская сторона не раскрыла соответствующую статистику и не привела сведений об успешном перехвате целей указанных типов. Помимо ракет, в воздушном налёте участвовали 332 беспилотника.
Ранее Life.ru рассказывал об аналогичной ситуации во время другой ночной атаки, когда украинская ПВО также не смогла похвастать перехватами баллистических ракет. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщили о применении Россией ракет различных типов и 129 беспилотников.