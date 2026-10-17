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Опубликовано 17 октября, 08:31

ПВО Украины вновь не сбила ни одной баллистической ракеты во время удара ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Украинская противовоздушная оборона не отчиталась об уничтожении ни одной баллистической или авиационной ракеты во время ночного удара российских войск. Соответствующие сведения отсутствуют в опубликованной сводке Воздушных сил ВСУ.

Согласно данным украинского командования, при атаке применялись ракеты «Искандер-М»/KN-23, крылатые боеприпасы воздушного базирования Х-22/Х-32, а также четыре «Калибра». Таким образом, российские силы задействовали сразу несколько разновидностей ракетного вооружения.

При этом точное число выпущенных баллистических и авиационных ракет осталось неизвестным. Украинская сторона не раскрыла соответствующую статистику и не привела сведений об успешном перехвате целей указанных типов. Помимо ракет, в воздушном налёте участвовали 332 беспилотника.

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Ранее Life.ru рассказывал об аналогичной ситуации во время другой ночной атаки, когда украинская ПВО также не смогла похвастать перехватами баллистических ракет. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщили о применении Россией ракет различных типов и 129 беспилотников.

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Владимир Озеров
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