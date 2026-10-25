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Регион
Опубликовано 25 октября, 07:38

ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над Тульской областью за ночь

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Тульская область минувшей ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 дронов, при этом обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам главы области, подразделения ПВО Минобороны России отражали налёт в период действия режима беспилотной опасности. Все обнаруженные воздушные цели, о которых сообщил губернатор, удалось уничтожить.

«Прошедшей ночью в период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал Миляев.

Губернатор также уточнил предварительную информацию о последствиях происшествия. Согласно поступившим данным, повреждений зданий на территории региона не зафиксировано.

Таким образом, ночная атака обошлась без человеческих жертв и зарегистрированных разрушений. Сведения о возможных других последствиях налёта в сообщении главы региона не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал о масштабной атаке беспилотников на Ростовскую область, где за одну ночь силы ПВО уничтожили и подавили более 50 беспилотников. Воздушную атаку отражали сразу в пяти районах.

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Юния Ларсон
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