ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны ночью 23 сентября отразили атаку беспилотников ВСУ над Воронежской областью. Военные обнаружили и уничтожили 16 воздушных целей в небе над двумя городскими округами и пятью районами региона.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил глава региона.

При этом падение обломков одного из сбитых дронов привело к повреждению кровли частного дома в одном из муниципалитетов. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Оперативные службы продолжают работать на местах и проверять территорию после отражения воздушной атаки. Власти региона призвали жителей ориентироваться только на официальные сообщения.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью системы ПВО также отражали атаку украинских беспилотников над Ростовской областью. Дроны были уничтожены в небе над двумя городами и шестью районами региона. По предварительным данным, тогда информации о пострадавших и серьёзных разрушениях не поступало.