Над Тульской областью за минувшую ночь уничтожили ещё 36 украинских беспилотников, однако угроза новых атак в регионе сохраняется. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, но власти призвали жителей не терять бдительности. Особую опасность, как предупредил губернатор Дмитрий Миляев, представляют упавшие дроны и их обломки, которые могут содержать взрывчатку и потенциально опасные вещества.

По словам главы региона, все 36 беспилотников были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России. Информации о пострадавших не поступало, повреждений зданий и объектов инфраструктуры предварительно также не обнаружено. При этом губернатор обратился к жителям с напоминанием о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при обнаружении сбитых БПЛА.

«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!» — предупредил Миляев.

Губернатор отдельно подчеркнул, что опасность могут представлять не только целые беспилотники, но и отдельные фрагменты уже взорвавшихся аппаратов. По его словам, такие элементы могут быть обработаны отравляющими веществами, поэтому трогать их категорически нельзя.

При обнаружении подозрительных предметов жителям необходимо незамедлительно обратиться в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112. Самостоятельно осматривать обломки, переносить их или пытаться определить степень опасности не следует.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — подчеркнул глава Тульской области.

Ранее Life.ru писал, что утром 4 ноября российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об отражении атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и других последствиях на земле на момент сообщения не поступало.