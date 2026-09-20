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Опубликовано 20 сентября, 11:00

ПВО уничтожила беспилотник над Ельцом в Липецкой области, повреждён дом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник над Ельцом Липецкой области. Об этом сообщил глава города Вячеслав Жабин.

По его словам, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Обломками были повреждены остекления в многоэтажном доме.

Жабин напомнил жителям, что обнаруженные обломки БПЛА могут оставаться опасными. К фрагментам аппарата нельзя приближаться и прикасаться.

43 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пострадали два человека
43 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пострадали два человека

Ранее в частном секторе Тулы обнаружили опасные обломки беспилотника. На время работы экстренных служб жителей ближайших домов разместили в пунктах временного пребывания. Фрагменты вывезли для уничтожения, после чего людям разрешили вернуться домой.

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Николь Вербер
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