ПВО уничтожила беспилотник над Ельцом в Липецкой области, повреждён дом

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник над Ельцом Липецкой области. Об этом сообщил глава города Вячеслав Жабин.

По его словам, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Обломками были повреждены остекления в многоэтажном доме.

Жабин напомнил жителям, что обнаруженные обломки БПЛА могут оставаться опасными. К фрагментам аппарата нельзя приближаться и прикасаться.

Ранее в частном секторе Тулы обнаружили опасные обломки беспилотника. На время работы экстренных служб жителей ближайших домов разместили в пунктах временного пребывания. Фрагменты вывезли для уничтожения, после чего людям разрешили вернуться домой.