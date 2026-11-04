ПВО уничтожила ещё восемь украинских беспилотников над Тульской областью
Обложка © Минобороны России
Новые беспилотники атаковали Тульскую область, однако российские средства противовоздушной обороны перехватили ещё восемь воздушных целей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, но угроза новых налётов сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам главы области, беспилотники были уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны России. Информации о пострадавших среди жителей не поступало, повреждений зданий и инфраструктуры также предварительно не зафиксировано.
«Ещё 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — сообщил Миляев.
Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе остаётся напряжённой, поскольку опасность воздушных атак пока не миновала. Жителей призвали сохранять бдительность и внимательно следить за официальными сообщениями властей.
«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — предупредил глава Тульской области.
Ранее Life.ru писал, что утром 4 ноября российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Накануне вечером российские военные также сбили пять дронов, летевших к столице.
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