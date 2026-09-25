ПВО уничтожила шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву
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Система ПВО Минобороны уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник.
Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. Тогда силы ПВО отражали налёт на столичный регион в течение ночи.
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