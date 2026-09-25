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Регион
Опубликовано 25 сентября, 05:06

ПВО уничтожила шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Система ПВО Минобороны уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник.

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Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. Тогда силы ПВО отражали налёт на столичный регион в течение ночи.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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