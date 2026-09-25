ПВО уничтожила шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву

Система ПВО Минобороны уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник.

Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. Тогда силы ПВО отражали налёт на столичный регион в течение ночи.