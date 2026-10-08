ПВО за день 8 октября уничтожила 113 украинских беспилотников над регионами РФ
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Российские силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 8 октября.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской и Владимирской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотных летательных аппаратах самолётного типа. Дежурные средства ПВО работали сразу в нескольких регионах страны в течение 12 часов.
Ранее Life.ru писал, что нынешняя серия атак стала одной из самых масштабных с начала октября. В ночь на 6 октября силы ПВО за 13 часов уничтожили 868 украинских беспилотников над 12 регионами России и Азовским морем — это стало октябрьским максимумом. Наиболее тяжёлые последствия тогда зафиксировали в Подмосковье: в 16 муниципалитетах уничтожили и подавили 185 дронов, погибли два человека, ещё девять пострадали, повреждения получили 47 частных домов. Уже в ночь на 7 октября ПВО перехватила ещё 311 БПЛА, а за сутки Минобороны сообщало об уничтожении 764 беспилотников самолётного типа.
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