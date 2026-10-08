ПВО за день 8 октября уничтожила 113 украинских беспилотников над регионами РФ

Ранее Life.ru писал, что нынешняя серия атак стала одной из самых масштабных с начала октября. В ночь на 6 октября силы ПВО за 13 часов уничтожили 868 украинских беспилотников над 12 регионами России и Азовским морем — это стало октябрьским максимумом. Наиболее тяжёлые последствия тогда зафиксировали в Подмосковье: в 16 муниципалитетах уничтожили и подавили 185 дронов, погибли два человека, ещё девять пострадали, повреждения получили 47 частных домов. Уже в ночь на 7 октября ПВО перехватила ещё 311 БПЛА, а за сутки Минобороны сообщало об уничтожении 764 беспилотников самолётного типа.