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Регион
Опубликовано 6 октября, 09:53

Смертельный налёт дронов отражён — ПВО за 13 часов сбила 868 БПЛА над 12 регионами России

ПВО 13 часов уничтожала 868 БПЛА, брошенных ВСУ в атаку на 12 регионов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские силы ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили 868 беспилотников самолётного типа над регионами страны. Такие данные привело Минобороны РФ в утренней сводке за 6 октября.

Атака продолжалась с 20:00 5 октября до 09:00 следующего дня. Воздушные цели уничтожали над Московским регионом, Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над акваторией Азовского моря. Таким образом, география ночной атаки охватила сразу 12 российских регионов. Наиболее интенсивные налёты в течение ночи фиксировались в том числе на московском направлении.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что только с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона направлялись 650 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, уничтожили на дальних рубежах. Налёт привёл к последствиям и в Подмосковье. Ранее Life.ru сообщал, что за ночь в 16 муниципалитетах Московской области уничтожили и подавили 185 беспилотников. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, погибли два человека.

Больше новостей об атаках беспилотников, последствиях налётов и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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