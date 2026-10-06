Смертельный налёт дронов отражён — ПВО за 13 часов сбила 868 БПЛА над 12 регионами России

Российские силы ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили 868 беспилотников самолётного типа над регионами страны. Такие данные привело Минобороны РФ в утренней сводке за 6 октября.

Атака продолжалась с 20:00 5 октября до 09:00 следующего дня. Воздушные цели уничтожали над Московским регионом, Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над акваторией Азовского моря. Таким образом, география ночной атаки охватила сразу 12 российских регионов. Наиболее интенсивные налёты в течение ночи фиксировались в том числе на московском направлении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что только с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона направлялись 650 БПЛА. Большую часть из них, по его словам, уничтожили на дальних рубежах. Налёт привёл к последствиям и в Подмосковье. Ранее Life.ru сообщал, что за ночь в 16 муниципалитетах Московской области уничтожили и подавили 185 беспилотников. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, погибли два человека.