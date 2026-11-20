ПВО за день сбила девять украинских беспилотников над регионами России
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватывали воздушные цели с 08:00 до 20:00 мск 20 ноября. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, а также Ставропольским краем.
Ранее в Липецкой области женщина получила осколочное ранение после падения обломков беспилотников. Пострадавшую доставили в больницу, где она находится под наблюдением медиков. Кроме того, повреждения получили частные жилые дома и автомобили. В некоторых зданиях пострадали крыши, выбиты стёкла.