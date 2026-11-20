Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили девять украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватывали воздушные цели с 08:00 до 20:00 мск 20 ноября. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, а также Ставропольским краем.