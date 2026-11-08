ПВО за день сбила полсотни украинских дронов над регионами России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 8 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, атаки отражались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым.
Таким образом, работа средств ПВО затронула пять российских регионов.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, воздушные цели обнаруживали над рядом российских регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.