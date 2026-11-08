Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 8 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки отражались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым.

Таким образом, работа средств ПВО затронула пять российских регионов.