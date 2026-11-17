Калужская область пережила массированную атаку беспилотников, продолжавшуюся вечером 16 ноября и ночью 17 ноября. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 293 воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша, уточнив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

По словам главы региона, беспилотники перехватывали в течение вечера 16 ноября и последующей ночи. После отражения атаки на местах падения обломков приступили к работе оперативные группы, которые обследуют территории и уточняют возможные последствия.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО над территорией Калужской области уничтожены 293 БПЛА», — сообщил Шапша.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Объекты инфраструктуры, согласно первоначальной информации, также не получили повреждений.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил руководитель области.

Ранее Life.ru рассказывал, что над Калужской областью за вечер 15-го и ночь 16 ноября уничтожили 44 беспилотника. Тогда воздушные цели перехватили над пятью муниципальными округами и на окраине Калуги. По предварительным данным региональных властей, атака обошлась без пострадавших и повреждений инфраструктуры.