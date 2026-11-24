В Санкт-Петербурге местного жителя Вечеслава Кнырикова приговорили к 3,5 года колонии за нападение на полицейского с катаной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Всё произошло 12 февраля в одной из квартир на Окуловской улице. Полицейские приехали задерживать приятеля Кнырикова, подозреваемого в разбое. Нетрезвый мужчина решил вмешаться, вооружился японским мечом и ударил правоохранителя по руке.

В результате сотрудник полиции получил резаную рану кисти с повреждением лучевой артерии, мышц, суставов и сухожилий. Кнырикова признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. На суде петербуржец признал вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, а его катану постановили уничтожить.