Пьяного «самурая» из Петербурга отправили в колонию за удар полицейского катаной
Петербуржец получил 3,5 года колонии за нападение на полицейского с катаной
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Санкт-Петербурге местного жителя Вечеслава Кнырикова приговорили к 3,5 года колонии за нападение на полицейского с катаной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
Всё произошло 12 февраля в одной из квартир на Окуловской улице. Полицейские приехали задерживать приятеля Кнырикова, подозреваемого в разбое. Нетрезвый мужчина решил вмешаться, вооружился японским мечом и ударил правоохранителя по руке.
В результате сотрудник полиции получил резаную рану кисти с повреждением лучевой артерии, мышц, суставов и сухожилий. Кнырикова признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. На суде петербуржец признал вину. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, а его катану постановили уничтожить.
Ранее Life.ru рассказывал о другом петербуржце, который получил четыре года колонии за нападение на полицейского. Мужчину остановили за переход дороги в неположенном месте. Уже в салоне служебного автомобиля нарушитель начал угрожать инспектору, а затем ткнул ему пальцем в глаз.