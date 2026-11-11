В русскоязычном детском саду во Вьетнаме не менее десяти воспитанников подвергались избиениям деревянной палкой для пиньяты. Семьи также подозревают, что малышам могли давать алкоголь, чтобы те быстрее засыпали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Скандал разгорелся вокруг «Сада талантов» в Нячанге. Мать одного из детей по имени Ангелина рассказала, что воспитательница била её сына по пяткам во время тихого часа. Другие родители пожаловались на аналогичные наказания. По их словам, малыши боялись возвращаться в учреждение, а физическому воздействию подвергались даже самые маленькие.

Одну девочку забрали из садика спустя две недели. Как утверждают её близкие, сотрудница призналась, что ребёнка наказали побоями за пролитую водку. Позднее малышка якобы подтвердила произошедшее на приёме у психолога.

Ангелина обратилась с жалобой к директору учреждения Елене Ермолаевой. По словам женщины, руководитель сначала назвала рассказы детей выдумками, а затем заверила, что рукоприкладство прекратилось. Впоследствии матери сообщили, что её сына больше не примут.

Дополнительные опасения у семей вызвал свободный доступ к спиртному на территории сада. Родители заметили, что воспитанники, которым прежде было трудно уснуть днём, внезапно начали быстро засыпать. Они допускают, что детям могли подмешивать алкоголь. Подтверждений этому предположению пока нет.

Жалобы поступили и на местную «Гимназию талантов». Родители утверждают, что квалифицированных преподавателей увольняют без предупреждения, запрещают общаться с семьями, а качество обучения вызывает вопросы.