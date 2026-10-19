«Пьяный финн — тоже диверсант?» В Госдуме высмеяли планы Хельсинки против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв с иронией отреагировал на планы Финляндии расширить полномочия военной разведки для проведения операций за пределами страны, в том числе против России. В беседе с «Газетой.Ru» депутат усомнился в практической стороне этой инициативы.

Парламентарий напомнил, что Хельсинки сам закрыл сухопутные пограничные переходы с Россией. На этом фоне сообщения о возможных действиях финских спецслужб на российской территории вызвали у него насмешливую реакцию.

«Считается ли пьяный финн в Санкт-Петербурге таким диверсантом? Он ведь подрывает нашу экономику, уничтожая алкогольную промышленность?» — поинтересовался Журавлёв.

Депутат связал обсуждаемую реформу с членством Финляндии в НАТО. По его мнению, Хельсинки стремится продемонстрировать союзникам готовность занимать жёсткую позицию в отношении Москвы.

Журавлёв считает, что отдельные государства Североатлантического альянса предпочитают заявлять о новых антироссийских мерах, не доводя ситуацию до прямого военного столкновения.

«А проще всего в данной ситуации — предпринимать какие-то антироссийские шаги. Лучше не военные — потому что можно получить ответный удар — а что-либо на словах, в законодательных документах, директивах Минобороны», — заявил парламентарий.

Ранее Life.ru сообщал, что Журавлёв призвал пересмотреть отношения России с Финляндией и прибалтийскими государствами. Депутат выступил за более жёсткую дипломатическую позицию в ответ на действия соседних стран, которые он считает недружественными.