Пьяный житель Камчатки украл золотую цепочку за 172 тысячи рублей и получил срок

Жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к трём годам колонии строгого режима за разбой и похищение золотой цепочки стоимостью 172 тысячи рублей. Об этом сообщили в городском суде.

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили на три года колонии за разбой. Видео © Telegram / Петропавловск-Камчатский городской суд

Инцидент произошёл 14 апреля 2026 года. Во время ссоры нетрезвый 51-летний мужчина, ранее уже имевший судимость, сорвал украшение с шеи потерпевшего. После этого похищенную цепочку осуждённый отнёс в ломбард. В ходе разбирательства свою вину он признал лишь частично.

Суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему три года лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее пятнадцать лет лишения свободы получил мужчина, создавший в Дагестане террористическое сообщество для нападения на правоохранителей. По данным следствия, сообщество сформировалось не позднее декабря 2024 года. Его участники планировали теракт возле здания одного из правоохранительных органов и убийство сотрудников.