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Регион
Опубликовано 15 сентября, 00:36

Пьяный житель Камчатки украл золотую цепочку за 172 тысячи рублей и получил срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к трём годам колонии строгого режима за разбой и похищение золотой цепочки стоимостью 172 тысячи рублей. Об этом сообщили в городском суде.

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили на три года колонии за разбой. Видео © Telegram / Петропавловск-Камчатский городской суд

Инцидент произошёл 14 апреля 2026 года. Во время ссоры нетрезвый 51-летний мужчина, ранее уже имевший судимость, сорвал украшение с шеи потерпевшего. После этого похищенную цепочку осуждённый отнёс в ломбард. В ходе разбирательства свою вину он признал лишь частично.

Суд признал мужчину виновным в разбое и назначил ему три года лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Виталий Приходько
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