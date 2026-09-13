Россиянина приговорили к 12 годам колонии за травлю школьницы в Сети

Россиянину вынесли реальный срок за кибербуллинг несовершеннолетней. Как сообщает пресс-служба Новгородского районного суда, ему назначили ему 12 лет колонии строгого режима.

Жертвой мужчина выбрал школьницу из Уфы, с которой пересёкся в сообществе поклонников игры Minecraft в соцсетях. Через открытые источники он выяснил её возраст, место жительства и учёбы, номер телефона, нашёл фотографии и сведения о родственниках. С апреля по ноябрь 2024 года подсудимый систематически преследовал девочку, будучи уверенным, что специальные программы помогут ему сохранить анонимность.

Мужчина распространял порочащие сведения и фотографии потерпевшей и её младшей сестры, а также платил другим людям за расклейку листовок возле её дома. От имени школьницы он рассылал сообщения и угрозы, указывая её адрес, а также создал фейковое сообщество с жестокими видеозаписями. Кроме того, подсудимый звонил на работу родителям девочки, чтобы провоцировать конфликты.

Преследование дошло и до ложных обращений в экстренные службы. От имени отца школьницы мужчина сообщил полиции о якобы совершённом убийстве её матери. Также от лица самой потерпевшей распространялись ложные сведения о готовящихся взрывах в школах и торговом центре.

Всё это время обвиняемый требовал от несовершеннолетней покончить с собой, обещая только после этого прекратить травлю. Девочка предприняла попытку, однако мать вовремя заметила происходящее и остановила её.

Суд признал жителя Новгородского района виновным в доведении несовершеннолетней до самоубийства, заведомо ложном сообщении об акте терроризма и организации таких сообщений. По этому делу ему назначили десять лет лишения свободы. С учётом предыдущего приговора Новгородского районного суда от 9 июня 2026 года окончательный срок составил 12 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре школам разрешили применять телесные наказания к мальчикам за травлю. Речь идёт о наказании плетью — до трёх ударов. Новые правила касаются школьников мужского пола начиная со старших классов начальной школы. Это примерно с 9–12 лет и старше. Девочек пороть не будут, поскольку уголовно-процессуальный кодекс страны запрещает такое наказание для женщин.