Пьяный житель Ставрополья пытался откупиться от гаишников двумя баранами

Житель Ставропольского края попытался откупиться от инспекторов ДПС домашним скотом. Мужчину остановили для проверки документов, но поездка закончилась уголовным делом. Теперь ему грозит суд за покушение на дачу взятки.

Причиной остановки стали явные признаки опьянения. Водитель находился в неадекватном состоянии за рулем. Полицейские предложили ему проследовать в патрульный автомобиль. Там вместо раскаяния автомобилист перешел к торгам.

Чтобы избежать наказания, мужчина предложил силовикам двух баранов. Взамен он требовал не составлять административный протокол. По данным пресс-службы судов, это считается взяткой в натуральной форме. Инспекторы от животного вознаграждения отказались наотрез.

Инцидент произошёл в Арзгирском районе. Уголовное дело сейчас рассматривает местный районный суд. Об этом происшествие 8 октября сообщили в региональной судебной пресс-службе. Детали сделки опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«За несоставление протокола об административном правонарушении и, как следствие, непривлечение к ответственности, он предложил должностным лицам взятку в натуральной форме — двух баранов», — указано в сообщении. Следствие квалифицировало действия мужчины как умышленное преступление. Водитель осознавал, что нарушает закон, пытаясь подкупить представителей власти.

Очередное заседание по этому делу назначено на 8 октября. Суду предстоит установить точную стоимость предложенного скота. От этой суммы будет зависеть тяжесть приговора. Процесс проходит в открытом режиме.

Если вину фигуранта докажут, ему может грозить крупный денежный штраф. Размер взыскания превысит сумму взятки в несколько раз. Также закон предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Помимо этого, мужчину гарантированно лишат водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Тем временем в Кыргызстане за барана мясо-сальной породы арашан заплатили миллион долларов. Животное относится к линии знаменитого барана Франкеля. В 2023 году его самого приобрели в Казахстане за 150 тысяч долларов, а потомство производителя теперь оценивается ещё выше.