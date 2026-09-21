Золотое руно нервно курит в сторонке: В Кыргызстане барана продали за миллион долларов

В Кыргызстане за барана мясо-сальной породы арашан заплатили миллион долларов. О крупной сделке сообщили очевидцы в соцсетях, а фестиваль, на котором она состоялась, подтвердили в республиканском Минсельхозе.

Животное относится к линии знаменитого барана Франкеля. В 2023 году его самого приобрели в Казахстане за 150 тысяч долларов, а потомство производителя теперь оценивается ещё выше.

Продажа прошла во время международного фестиваля, посвящённого развитию породы арашан. На мероприятие приехали фермеры и специалисты из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Саму породу официально зарегистрировали в республике в 2021 году, хотя селекционная работа началась ещё в 1970-х. Основой стали гиссарские бараны из Таджикистана и местные грубошёрстные овцы.

Полученных животных постепенно закрепляли в новой линии, отбирая особей с нужными мясными и хозяйственными качествами. В итоге арашан приспособили как к высокогорным пастбищам, так и к степным районам.

Минсельхоз Кыргызстана отмечает высокую мясную продуктивность породы и значительный выход курдючного сала. Кроме того, такие овцы способны выдерживать длительные перегоны и стойловое содержание.

Высокие цены за породистых животных на международных торгах встречаются и в других странах. Ранее Life.ru рассказывал, как в Канаде чёрную корову породы ангус продали за рекордные $106 тысяч, причём стоимость объясняли прежде всего её генетикой и перспективами для разведения. А совсем недавно в Абу-Даби редкого белого сокола продали за рекордные $571 тысячу.