Обычная прогулка с металлоискателем обернулась для 58-летней британки Шелли Казинс находкой, которая может принести ей десятки тысяч фунтов. Женщина обнаружила на острове Шеппи в графстве Кент редкий средневековый золотой крест-реликварий и сначала приняла его за дешёвую бижутерию. Об этом сообщает New York Post.

Казинс, воспитывающая пятерых внуков, увлекается поиском старинных предметов уже четыре года. В конце августа она отправилась на распаханное поле вместе с участниками клуба Medway History Finders. Первые пять часов поисков принесли только мусор, пока прибор неожиданно не подал сигнал.

На глубине примерно 30 сантиметров женщина обнаружила небольшой крест. Находка показалась ей обычным украшением, однако другие участники поисков сразу заподозрили, что предмет изготовлен из настоящего золота.

Вес креста составляет 10,6 грамма, а длина — около 2,5 сантиметра. На одной стороне изображено распятие Иисуса Христа, на другой — Дева Мария с младенцем. Конструкция украшения позволяет раскрыть его: подобные реликварии в Средние века использовали для хранения небольших религиозных святынь.

Особенно хорошо сохранились декоративные элементы, включая жемчужину и крепление. Специалисты предполагают, что предмет мог относиться к позднему Средневековью или эпохе Тюдоров. Окончательная датировка пока не установлена.

О возможной стоимости находки говорить ещё рано, однако предварительные оценки в СМИ начинаются от 20 тысяч фунтов стерлингов. Крест передали специалистам, его изучает Британский музей. Если предмет официально признают кладом и приобретут для музейной коллекции, вознаграждение могут разделить между нашедшей его женщиной и владельцем земли.

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