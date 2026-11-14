В Южно-Африканской Республике учёные описали новый вид динозавра, который весил около 400 килограммов, хотя ещё не достиг взрослого возраста. По расчётам палеонтологов, полностью выросшие представители этого вида могли набирать массу в несколько тонн. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Древнее животное получило название Nyana rooiwalensis. Оно обитало на территории современной ЮАР более 200 миллионов лет назад, в позднем триасовом периоде. Динозавр относился к зауроподоморфам — группе, представители которой впоследствии дали начало огромным длинношеим травоядным, включая брахиозавров и диплодоков. При этом сама Nyana, предположительно, передвигалась преимущественно на двух ногах.

Исследователям достались почти целый череп и отдельные кости скелета. Находку сделали в провинции Восточный Кейп, в древних отложениях формации Эллиот. Для палеонтологов это особенно ценный экземпляр: хорошо сохранившиеся черепа зауроподоморфов позднего триаса встречаются крайне редко, особенно на юге Африки.

Команда под руководством Аташни Мупен из Университета Витватерсранда изучила останки при помощи рентгеновского сканирования. Учёные создали подробную трёхмерную модель черепа и сравнили её с анатомией других древних ящеров. В распоряжении исследователей оказались не только наружные кости головы, но и элементы нёба, мозговой коробки, подъязычного аппарата и костных колец, поддерживавших глаза.

Однако главную неожиданность преподнёс анализ костей конечностей. Палеонтологи изучили их тонкие срезы под микроскопом и обнаружили признаки активного роста. Это означало, что динозавр погиб ещё молодым: по оценке специалистов, он находился как минимум на третьем году роста.

Массу животного рассчитали по окружности бедренной кости, сопоставив её с показателями близкородственных динозавров. Получилось около 400 килограммов — примерно столько весит крупная лошадь. Но, судя по строению костной ткани, Nyana ещё не закончила расти.

Авторы исследования предполагают, что во взрослом возрасте этот динозавр мог достигать массы в несколько тонн. Впрочем, речь идёт о предварительной оценке, основанной на сопоставлении темпов роста с другими видами. Останков взрослой особи Nyana rooiwalensis, которые позволили бы непосредственно проверить расчёты, пока не описано.

Открытие важно не только из-за внушительных размеров молодого динозавра. По мнению исследователей, оно показывает, что способность к быстрому набору массы появилась у предков гигантских зауроподов значительно раньше, чем считалось. Кроме того, особенности строения черепа указывают на возможные эволюционные связи между древними динозаврами Южной Африки и Северной Америки.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении в Великобритании неизвестного вида хищного динозавра Invictibellatrix amberina. Его останки больше ста лет пролежали в коллекции лондонского Музея естественной истории. Фрагмент черепа нашли на острове Уайт ещё в 1924 году, но только современная компьютерная томография позволила установить, что он принадлежал ранее неизвестному представителю мегарапторов. По оценкам учёных, хищник жил около 120 миллионов лет назад, достигал трёх-четырёх метров в длину и весил до 300 килограммов.