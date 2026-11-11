Серьёзная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Мурманской области. После лобового столкновения медицинская помощь понадобилась сразу пяти людям — всех пострадавших увезли в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в среду, 11 ноября, на 1363-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола». На дороге столкнулись внедорожник Jeep Grand Cherokee и минивэн Renault Espace.

Удар пришёлся на передние части обеих машин. В результате аварии травмы получили пять человек, которых госпитализировали.

Фото © VK / Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

На место происшествия прибыли сотрудники 22-й пожарной части Кольского филиала Государственной противопожарной службы. Спасатели осмотрели повреждённые автомобили, отключили аккумуляторы и обеспечили безопасность на месте столкновения.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что в Костромской области три человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с самосвалом. Авария произошла на трассе Р-243 неподалёку от деревни Губачево. По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.