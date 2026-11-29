В иранском городе Керман пять человек погибли и ещё трое пострадали при взрыве газа. Об этом сообщает пресс-служба Керманского университета медицинских наук.

Взрыв произошёл на бульваре Бастани Паризи. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в заброшенном здании в районе больницы Мурселин.