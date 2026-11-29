Пять человек погибли при взрыве газа в иранском Кермане
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В иранском городе Керман пять человек погибли и ещё трое пострадали при взрыве газа. Об этом сообщает пресс-служба Керманского университета медицинских наук.
Взрыв произошёл на бульваре Бастани Паризи. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в заброшенном здании в районе больницы Мурселин.
Ранее Life.ru рассказывал, что главком ВМС Ирана Шахрам Ирани анонсировал серию операций для прорыва американской блокады. Тегеран намерен добиться ухода американских войск из всей Западной Азии, а также их вывода из Индийского океана.