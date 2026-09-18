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Опубликовано 18 сентября, 10:16

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Новороссийске

Обложка © «Макс» / «Полиция Кубани»

Обложка © «Макс» / «Полиция Кубани»

Пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Новороссийске. Авария произошла утром 18 сентября на Анапском шоссе, сообщили в полиции Кубани.

Все пятеро получили травмы различной степени тяжести. Информация об их госпитализации и состоянии пока не приводится.

По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной ДТП могло стать несоблюдение безопасной дистанции до ехавшего впереди транспорта.

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На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и точные причины столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 22 человека пострадали в ДТП с автобусом. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в районе посёлка Чёлва.

Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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