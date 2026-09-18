Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Новороссийске
Обложка © «Макс» / «Полиция Кубани»
Пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автобусов в Новороссийске. Авария произошла утром 18 сентября на Анапском шоссе, сообщили в полиции Кубани.
Все пятеро получили травмы различной степени тяжести. Информация об их госпитализации и состоянии пока не приводится.
По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной ДТП могло стать несоблюдение безопасной дистанции до ехавшего впереди транспорта.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и точные причины столкновения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае 22 человека пострадали в ДТП с автобусом. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в районе посёлка Чёлва.
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