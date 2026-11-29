Пять человек ранены в Белгородской области при серии атак ВСУ
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Пять мирных жителей получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в селе Казинка Валуйского округа. Там FPV-дрон атаковал населённый пункт, в результате чего осколочные ранения получили сразу четыре человека — двое мужчин и две женщины. Всех доставили в Валуйскую центральную районную больницу.
После оказания медицинской помощи одного из мужчин госпитализировали в тяжёлом состоянии. Остальных троих пострадавших врачи отпустили на амбулаторное лечение.
Ещё один человек пострадал на автодороге возле села Варваровка Белгородского округа. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, ранив мужчину в плечо. С осколочным ранением он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода.
Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. В госпитализации он не нуждается и продолжит лечение амбулаторно. Информация о других последствиях этих атак уточняется.
Ранее Life.ru писал, что при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мужчина и ещё девять человек получили ранения. Под удары беспилотников попали несколько муниципалитетов, в том числе приграничные населённые пункты Валуйского и Шебекинского округов. Повреждения получили автомобили и гражданские объекты.