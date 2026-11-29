Пять мирных жителей получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в селе Казинка Валуйского округа. Там FPV-дрон атаковал населённый пункт, в результате чего осколочные ранения получили сразу четыре человека — двое мужчин и две женщины. Всех доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

После оказания медицинской помощи одного из мужчин госпитализировали в тяжёлом состоянии. Остальных троих пострадавших врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё один человек пострадал на автодороге возле села Варваровка Белгородского округа. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, ранив мужчину в плечо. С осколочным ранением он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. В госпитализации он не нуждается и продолжит лечение амбулаторно. Информация о других последствиях этих атак уточняется.