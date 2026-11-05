Пять мирных жителей, в том числе ребёнок, погибли за сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Ещё 13 человек получили ранения, пятеро из них находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«К большому горю, при атаках ВСУ в Краснояружском и Ракитянском округах погибли пять мирных жителей, в том числе ребёнок. Также во время атаки ВСУ в Шебекинском округе 3 ноября погиб мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Ранения получили жители Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского округов. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в городскую больницу № 2 Белгорода обратилась женщина с акубаротравмой, полученной 3 ноября при атаке беспилотника на многоквартирный дом. Пациентку оставили на стационарном лечении.

Всего за минувшие сутки, по данным Шуваева, Белгородская область подверглась 152 атакам. Под ударами оказались 14 муниципальных округов. Российские средства противовоздушной обороны сбили и подавили 107 беспилотников.