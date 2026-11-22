Пять мирных жителей, в том числе ребёнок, пострадали в результате атак ВСУ на несколько муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«ВСУ продолжают атаки на регион. Пострадали пять человек, в том числе ребёнок», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в MAX.