Российский фигурист Пётр Гуменник стал победителем третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, который прошёл в Красноярске. По сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 287,23 балла.

Накануне Гуменник возглавил турнирную таблицу после короткой программы, получив от судей 104,16 балла. В воскресенье фигурист закрепил преимущество, заработав за произвольный прокат ещё 183,07 балла.

В решающем выступлении спортсмен исполнил пять четверных прыжков: флип, два лутца, риттбергер и сальхов. Один из лутцев он объединил в каскад с двойным тулупом. Также в программу вошла сложная комбинация из тройного акселя, двойного акселя и тройного сальхова.

Серебряную медаль завоевал Николай Угожаев, набравший 265,57 балла. Бронза досталась Даниилу Самсонову, который завершил соревнования с результатом 251,12 балла.

Для Самсонова турнир сложился особенно интересно: после короткой программы он занимал лишь шестую строчку. Однако в произвольном прокате фигурист показал третий результат — 166,81 балла — и сумел подняться на пьедестал.

Неделей ранее Гуменник стал серебряным призёром этапа Гран-при в Санкт-Петербурге. Тогда победу одержал Владислав Дикиджи, опередивший соперника на 3,68 балла.