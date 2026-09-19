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Регион
Опубликовано 19 сентября, 18:28

Пять экспертиз против версии семьи: Бастрыкин затребовал доклад о смерти жителя Алтая

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели жителя Республики Алтай

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Алтай Константину Мальцеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту гибели местного жителя в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стал сюжет правовой программы на одном из федеральных телеканалов. В эфире обсуждались обстоятельства смерти мужчины. По данным СК, по этому факту уже проводилось расследование, в ходе которого специалисты выполнили пять судебно-медицинских экспертиз.

Их выводы подтверждают версию следствия о некриминальном характере смерти. С выводами следствия не согласны родственники погибшего — именно их доводы, озвученные в телесюжете, и стали основанием для поручения главы ведомства.

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Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти жителя Ржева в медучреждении Тверской области — поводом стал телесюжет. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, следователи проверяют качество медпомощи, а руководитель СУ по региону должен представить информацию о ходе расследования и доводах, прозвучавших в эфире.

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Анастасия Никонорова
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