Пять экспертиз против версии семьи: Бастрыкин затребовал доклад о смерти жителя Алтая

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Алтай Константину Мальцеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту гибели местного жителя в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стал сюжет правовой программы на одном из федеральных телеканалов. В эфире обсуждались обстоятельства смерти мужчины. По данным СК, по этому факту уже проводилось расследование, в ходе которого специалисты выполнили пять судебно-медицинских экспертиз.

Их выводы подтверждают версию следствия о некриминальном характере смерти. С выводами следствия не согласны родственники погибшего — именно их доводы, озвученные в телесюжете, и стали основанием для поручения главы ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти жителя Ржева в медучреждении Тверской области — поводом стал телесюжет. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, следователи проверяют качество медпомощи, а руководитель СУ по региону должен представить информацию о ходе расследования и доводах, прозвучавших в эфире.